Spor

- Eğirdir Triatlonu Türkiye Kupası sona erdi

ISPARTA - Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından Isparta'nın Eğirdir ilçesinde gerçekleştirilen Eğirdir Triatlonu Türkiye Kupası Yarışları tamamlandı.

Türkiye Triatlon Federasyonu, Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediyesi iş birliği ile bu yıl 23. kez düzenlenen Eğirdir Triatlonu Türkiye Kupası Yarışları, bugün gerçekleştirilen ödül töreninin ardından sona erdi. İlk kez Altınkum Plajı'nda düzenlenen iki günlük yarışlar dün sabah saatlerinde başladı. Yıldız, genç, elit, paratriatlon ve yaş grupları olmak üzere 6 kategoride dereceye giren sporculara ödülleri, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özmen ve ilçe protokolü takdim etti.