Eğirdir Triatlonu Türkiye Kupası Yarışları Başladı - Son Dakika
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Eğirdir Triatlonu Türkiye Kupası Yarışları Başladı

Eğirdir Triatlonu Türkiye Kupası Yarışları Başladı

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından Isparta'nın Eğirdir ilçesinde gerçekleştirilen Eğirdir Triatlonu Türkiye Kupası Yarışları, yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla Altınkum Plajı'nda başladı.

20.07.2024 15:59  Güncelleme: 16:05
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Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından Isparta'nın Eğirdir ilçesinde gerçekleştirilen Eğirdir Triatlonu Türkiye Kupası Yarışları, yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla Altınkum Plajı'nda başladı.

Türkiye Triatlon Federasyonu, Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediyesi işbirliği ile bu yıl 23.'sü düzenlenen Eğirdir Triatlonu Türkiye Kupası Yarışları, Altınkum Plajı'nda gerçekleştiriliyor. 2 gün sürecek yarışlara Türkiye'nin farklı yerlerinden yaşları 20 ile 77 arasında değişen yaklaşık 400 sporcu katılıyor. Sporcular yüzme, bisiklet ve koşu kategorilerinde dereceye girmek için mücadele veriyor.

Yarışlar; M3, Yıldız, Genç, Elit, Paratriatlon ve Yaş Grupları olmak üzere 6 kategoride düzenleniyor. Triatlon yarışmaları bugün sabah saat 07.00'de Elit Erkekler, Elit Kadınlar, saat 10.30'da da Genç Erkekler, Genç kadınlar ve 11.45'de Paratritlon yarışmaları ile başladı. Sporcular bin 500 metre yüzme 40 km bisiklet, 10 km koşu yaparak parkurları tamamlıyorlar.

Elit Kadınlar kategorisinde yarışan sporcu Selinay Tuğçe Kır, parkurun çok zor olduğunu belirterek "Özellikle bisiklet parkuru çok zordu. Birkaç hafta önce yaşamış olduğum sakatlıktan dolayı çok zorlandım. Koşu çok yokuşluydu zordu ama genel anlamda yarışma çok eğlenceliydi" dedi.

Bayram Yalçınkaya: "Burada evimizde gibi hissediyoruz"

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Eğirdir'de olmaktan yaşadığı memnuniyeti belirttiği konuşmasında, "Eğirdir'de kendimizi rahat hissediyoruz, güvende hissediyoruz. Çünkü evimizde gibi hissediyoruz. Tekrar Eğirdir'de olmaktan, evimizde olmaktan camia olarak çok memnunuz. Yarışlarımızın bu yıl 23.'sünü yapıyoruz. Çok mutluyuz. Tabi hem hava sıcaklıkları nedeniyle ve gölün suyunun ciddi anlamda çekilmiş olması nedeniyle bu sene ilk kez Altınkum Plajı'nda yapıyoruz organizasyonlarımızı. Ciddi anlamda bir katılım var. Yaklaşık burada 400'e yakın sporcu var. Sorcular, iki gün yarışacak. Sabah erkenden saat 7.00'de elitlerle başladık 10.30'da biraz önce gençler startıyla devam ediyoruz. Daha sonra yıldızlar, minikler, ve tüm kategoriler bugün yarışları bitirecek ve akşam da yarışların finalini gerçekleştireceğiz" dedi.

Yarışmalar bugün saat 18.00'de yapılacak olan ödül töreni ile sona erecek. Yarın ise yaş grupları ve 75 yaş üstü sporcuların yarışlarıyla devam edecek. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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