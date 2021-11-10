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Eğitim Bir-Sen tarafından futbol turnuvası düzendi - Son Dakika

Eğitim Bir-Sen tarafından futbol turnuvası düzendi

10.11.2021 15:17
Eğitim Bir-Sen tarafından futbol turnuvası düzendi

Eğitim-Bir-Sen Şırnak Şubesinin düzenlediği okullar arası halı saha futbol turnuvası başladı.

Eğitim-Bir-Sen Şırnak Şubesinin düzenlediği okullar arası halı saha futbol turnuvası başladı.

Toplam 14 okul takımının katılacağı turnuvanın fikstür çekiminin ardından 8-12 Kasım 2021 tarihleri arasında Yeşiltepe Halı Saha Tesisleri'nde oynanacak maçlarda profesyonel hakemler görev alacak ve maçlar eleme sistemine göre oynanacak. Eğitim-Bir Sen Şırnak Şube Başkanı Abdullah Çatı'nın başlama vuruşuyla turnuva başladı. Sosyal ve kültürel hayata önem verdiklerini belirten Eğitim-Bir Sen Şırnak Şube Başkanı Abdullah Çatı yapılan spor faaliyetinin öğretmenleri bir araya getirmek için iyi bir fırsat olduğunu söyledi. Turnuvaya katılan öğretmenler arasında büyük memnuniyet ile karşılanan turnuva hakkında bilgi veren Çatı, "Şırnak Eğitim-Bir Sen olarak bu sene ilkini düzenlediğimiz futbol turnuvamızın amacı, biz birlikteliğimizi, birlik beraberliğimizi sağlayabilmek adına kurum içi sportif aktiviteler ve kültürel aktiviteler yapmaya çalışıyoruz. Ekip ruhunu takım ruhunu oluşturabilelim bunu canlı tutalım adına turnuvamızı düzenledik. Sportif anlamda muhakkak bir galibiyet ve mağlubiyet olacak yalnız bizim buradaki hedefimiz takım ruhunu oluşturmaktır. Bu anlamda katılan tüm kurumlarımıza müsabakada başarılar diliyorum. Centilmence FairPlay çerçevesi içerisinde bir müsabaka turnuvası gerçekleştiririz. İnşallah diğer kurumlara da örnek olur. Bu anlamda tüm arkadaşlara başarılar diliyoruz. İnşallah kazasız belasız güzel bir anı olarak hepimizin hayatında yer alacak bir turnuvaya imza atmış oluruz" dedi. - ŞIRNAK

Eğitim Bir-Sen tarafından futbol turnuvası düzendi
Eğitim Bir-Sen tarafından futbol turnuvası düzendi
Eğitim Bir-Sen tarafından futbol turnuvası düzendi
Eğitim Bir-Sen tarafından futbol turnuvası düzendi

Eğitim Bir Sen, okullar, Şırnak, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eğitim Bir-Sen tarafından futbol turnuvası düzendi - Son Dakika Spor


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