EHF Hentbol Maçları Başlıyor

Spor

Hentbolda Türk takımlarının EHF Kadınlar Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası maçları yarın başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Armada Praxis Yalıkavak ile Yenimahalle Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçlarını yarın oynayacak.

Armada Praxis Yalıkavak'ın Polanya'nın KPR Gminy Kobierzyce takımıyla Adam Wojcik Spor Salonu'nda oynayacağı müsabaka TSİ 18.00'de başlayacak.

Ankara Yenimahalle Belediyespor ise Çekya'dan DHK Banik Most ile Banik Most Spor Salonu'nda TSİ 19.00'da karşılaşacak.

EHF Kadınlar Avrupa Kupası

Görele Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor'un EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçları da yarın oynanacak.

Görele Belediyespor, Kuzey Makedonya temsilcisi WHC Metalurg Avtokomanda ile Görele 13 Şubat Spor Salonu'nda saat 17.00'de karşılaşacak.

Üsküdar Belediyespor ise Hırvatistan temsilcisi ZRK Bjelovar ile Dvorana Europskih Prvaka Salonu'nda TSİ 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Bu kupada Bursa Büyükşehir Belediyespor ise ilk maçını Karadağ ekibi ZRK Tivat ile 11 Ekim'de deplasmanda oynayacak.