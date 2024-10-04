Eintracht Frankfurt, Beşiktaş'ı 3-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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Spor

Eintracht Frankfurt, Beşiktaş'ı 3-1 Mağlup Etti

Eintracht Frankfurt, Beşiktaş\'ı 3-1 Mağlup Etti

Toppmöller, Beşiktaş galibiyetinin ardından takımın performansından memnun olduğunu belirtti.

04.10.2024 01:19
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Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller, Beşiktaş karşısında hem savunmada hem de hücumda doğru işler yaparak galibiyete uzandıklarını söyledi.

Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller, "Avrupa Ligi'nde galip geldiğimiz için mutluyum. Yoğun taraftar baskısından çıktık. Doğru zamanlarda goller bulduk. Rakibin penaltı kaçırması da işimize yaradı. Kalecimizin muazzam performansı vardı. Takım olarak geride ve ileride iyi işler yaptık. Son haftalarda iyi bir vime yakaladık. Bundan sonraki odak noktamız ligde oynayacağımız Bayern Münih maçı" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş'ı çok iyi analiz ettik"

Beşiktaş'ı çok iyi analiz ettiklerini dile getiren Toppmöller, "Farklı formasyonlarda oynadık. Ana amacımız arka toplarla onları zorlamaktı. Bugün Avrupa'da geri dönüşümüz adına önemli bir galibiyetti. Savunma olarak çok iyi işler yaptık. Hücumda da önemli oyuncularımızla goller bulduk" şeklinde konuştu.

Karşılaşmada kritik kurtarışlar yapan kaleci Santos hakkında ise Dino Toppmöller, "Çok önemli bir kaleci. Bu galibiyette bize çok yardımcı oldu. Özelikle penaltı kurtarışıyla oyunun farklı hikayeye bürünmesine engel oldu ve maçı kontrol altına aldık. Maç sonunda yediği golü de yememiş sayıyorum. Çünkü maç içinde gösterdiği performansla bunu hak ediyor. Harika iş çıkardı" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Eintracht Frankfurt, Beşiktaş'ı 3-1 Mağlup Etti - Son Dakika

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