Eintracht Frankfurt'un yeni teknik direktörü Albert Riera oldu
Spor

Eintracht Frankfurt'un yeni teknik direktörü Albert Riera oldu

Eintracht Frankfurt\'un yeni teknik direktörü Albert Riera oldu
31.01.2026 09:28
Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, teknik direktörlük görevine Albert Riera'yı atadı. Alman kulübü, 43 yaşındaki İspanyol teknik adamla 2028 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta teknik direktörlük görevine Albert Riera getirildi. Alman kulübü, 43 yaşındaki İspanyol çalıştırıcıyla uzun vadeli bir anlaşma yaptı.

2028'E KADAR SÖZLEŞME

Eintracht Frankfurt, Albert Riera ile 2028 yılına kadar geçerli sözleşme imzaladığını açıkladı. Kulüp, yeni teknik direktör tercihini genç ve modern futbol anlayışıyla öne çıkan Riera'dan yana kullandı.

KARİYERİ VE GEÇMİŞ GÖREVLERİ

Teknik adamlık kariyerine Galatasaray'da yardımcı antrenör olarak başlayan Albert Riera, daha sonra NK Olimpija, NK Celje ve Bordeaux'da görev yaptı. Riera, özellikle Slovenya'da elde ettiği başarılarla dikkat çekti.

KAZANDIĞI KUPALAR

Albert Riera, teknik direktörlük kariyerinde 1 Slovenya Ligi ve 2 Slovenya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Eintracht Frankfurt, Albert Riera, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eintracht Frankfurt'un yeni teknik direktörü Albert Riera oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Aslancimbom1234 Aslancimbom1234:
    adamlarda vizyon var 2 yıl için de bayerne gider 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
