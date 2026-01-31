Eintracht Frankfurt\'un yeni teknik direktörü Albert Riera oldu

Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta teknik direktörlük görevine Albert Riera getirildi. Alman kulübü, 43 yaşındaki İspanyol çalıştırıcıyla uzun vadeli bir anlaşma yaptı.
Eintracht Frankfurt, Albert Riera ile 2028 yılına kadar geçerli sözleşme imzaladığını açıkladı. Kulüp, yeni teknik direktör tercihini genç ve modern futbol anlayışıyla öne çıkan Riera'dan yana kullandı.
Teknik adamlık kariyerine Galatasaray'da yardımcı antrenör olarak başlayan Albert Riera, daha sonra NK Olimpija, NK Celje ve Bordeaux'da görev yaptı. Riera, özellikle Slovenya'da elde ettiği başarılarla dikkat çekti.
Albert Riera, teknik direktörlük kariyerinde 1 Slovenya Ligi ve 2 Slovenya Kupası şampiyonluğu yaşadı.
