Ekenler Beton Sivasspor, Pendikspor hazırlığını çift kale maçla noktaladı

Ekenler Beton Sivasspor, Pendikspor hazırlığını çift kale maçla noktaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Orfa Yapı Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenman ısınma, pas ve atletik çalışmalarının ardından çift kale maçla tamamlandı; Sivasspor yarın idman yapacak.
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Orfa Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas ve atletik çalışmalar gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.
Sivasspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Ekenler Beton Sivasspor ile Orfa Yapı Pendikspor, 9 Ekim Cuma günü saat 17.00'de 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA
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