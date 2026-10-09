Ekenler Beton Sivasspor, Pendikspor'u 4-1 mağlup edip iç sahada ilk kez kazandı - Son Dakika
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Ekenler Beton Sivasspor, Pendikspor'u 4-1 mağlup edip iç sahada ilk kez kazandı

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Ekenler Beton Sivasspor, Pendikspor\'u 4-1 mağlup edip iç sahada ilk kez kazandı
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Trendyol 1'inci Lig 9'uncu hafta maçında Ekenler Beton Sivasspor, konuk ettiği Orfa Yapı Pendikspor'u 4-1 yendi. Manaj'ın 21 ve 56. dakika golleriyle öne geçen Sivasspor, bu sezon iç sahada ilk kez kazandı.

Eraydın AYTEKİN/SİVAS,

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Alpaslan Şen, Furkan Ulu, Berat Binbir

SİVASSPOR: Arda, Feyzi, Mert Çelik, Okan (Dk.17 Turan), Uğur Çiftçi (Dk.66 Yusuf Çağlar), Mohammed, Oğuzhan, Salih (Dk. 78 Duodu), Ethemi (Dk.78 Emre), Ebrima Ceesay (Dk.66 Burak), Rey Manaj

PENDİKSPOR: Utku, Kerem (Dk.68 Erdem), Taha Emre, Berkay, Bekir (Dk.68 Soldo), Ismaila Manga (Dk.34 Emrah), Mesut, Hakan (Dk.56 Yekta), Hrelja (Dk.56 Clarke Harris), Abifade, Thuram

GOLLER: Dk.21 ve 56 Manaj, Dk.64 Ethemi, Dk.67 Salih (Sivasspor)- Dk.87 Yekta (Pendikspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.57 Abifade, Dk.69 Kerem (Yedek kulübesinde) (Pendikspor)

SARI KARTLAR: Manaj, Ceesay (Sivasspor) - Hakan, Bekir (Pendikspor)

Trendyol 1'inci Lig'in 9'uncu hafta maçında Ekenler Beton Sivasspor, sahasında ağırladığı Orfa Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup ederek bu sezon iç sahadaki ilk galibiyetini aldı.

21'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Feyzi, ceza alanı içinde bulunan Manaj'ı gördü. İki rakibinden sıyrılan Manaj ceza alanı sağ çaprazından vuruşunu yaptı ve takımını öne geçirdi: 1-0.

42'nci dakikada ceza alanı dışından kazanılan serbest vuruşu Manaj kullandı, takım arkadaşına çarpan top yandan auta gitti.

43'üncü dakikada Pendikspor atağında Mesut'un pasıyla sağ çaprazda buluşan Kerim'in vuruşunda top direkten oyun alanına döndü. Daha sonra savunma uzaklaştırdı.

İlk yarı Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

53'üncü dakikada Ceesay'ın ortasında Mohammed'in kafa vuruşunda top direkten döndü.

56'ncı dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Sol tarafta topla buluşan Ethemi topu yerden ceza alanına gönderdi. Ceesay'ın arkaya sektirdiği topa boş durumdaki Manaj yerden sert vurdu ve hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0.

57'nci dakikada Pendikspor'da Abifade, hakeme yönelik hakareti nedeniyle doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

64'üncü dakikada Manaj'ın derin pasında sol çaprazda topla buluşan Ethemi'nin vuruşunda top bir kez daha Pendikspor ağlarına gitti: 3-0.

67'nci dakikada fark 4 oldu. Sol kanattan ceza alanına giren Ethemi'nin içeriye çevirdiği topu yakın mesafeden Salih Kavrazlı filelere gönderdi: 4-0.

87'nci dakikada Pendikspor atağında Thuram'dan pası alan Yekta, ceza sahası dışından sağ ayağıyla yaptığı vuruşuyla fileleri havalandırdı: 4-1.

Karşılaşmayı Sivasspor, 4-1 kazandı.

Kaynak: DHA
PendiksporSivassporTrendyolFutbolSporSon Dakika

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