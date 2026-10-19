Eker Süzme Yelken Takımı, ilk Cape 31 Gold Cup şampiyonluğunu 17 puan farkla kazandı - Son Dakika
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Eker Süzme Yelken Takımı, ilk Cape 31 Gold Cup şampiyonluğunu 17 puan farkla kazandı

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Eker Süzme Yelken Takımı, ilk Cape 31 Gold Cup şampiyonluğunu 17 puan farkla kazandı
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Eker Süzme Yelken Takımı, Saint-Tropez'de düzenlenen Cape 31 Gold Cup'ta 41 net puanla dünya şampiyonluğuna ulaştı. 12 ülkeden 28 teknenin yarıştığı turnuvada Türk ekip, ikinci Django'ya 17 puan fark atarak Cape 31 Gold Cup tarihinin ilk şampiyonu oldu.

Eker Süzme Yelken Takımı, 12 ülkeden 28 teknenin katıldığı Cape 31 Gold Cup'ta şampiyonluğa ulaşarak dünya şampiyonu oldu.

Fransa'nın Saint-Tropez kentinde ilk kez düzenlenen Cape 31 Gold Cup'ta mücadele eden Eker Süzme Yelken Takımı, 10 yarış sonunda en yakın rakibine 17 puan fark atarak şampiyonluğa ulaştı. Ekip, 12 ülkeden 28 teknenin katıldığı organizasyonda dünya şampiyonu olurken Cape 31 Gold Cup tarihinin de ilk şampiyonu olarak adını yazdırdı.

12-17 Ekim 2026 tarihleri arasında Fransa'nın Saint-Tropez kentinde gerçekleştirilen turnuva, 12 ülkeden 28 tekneyi bir araya getirdi. Cape 31 sınıfında ilk kez düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi temsil eden takım, dört yarış günü boyunca sergilediği önemli performansla dünya şampiyonluğuna ulaştı. Yüksek rekabete sahne olan şampiyonada 10 yarışın her birini farklı bir takım kazandı.

Takım, yarışları toplam 41 net puanla tamamlayarak 58 puanla ikinci sırada yer alan Django'nun 17 puan önünde zirveye yerleşti. Alman Hatari takımı ise 63 puanla üçüncü oldu.

Zorlu koşullarda gelen şampiyonluk

Saint-Tropez Körfezi'nde değişken rüzgar koşullarında gerçekleştirilen yarışlarda ekip, özellikle yarış haftası boyunca ortaya koyduğu önemli performansla dikkat çekti.

Final gününe 17 puanlık avantajla giren Türk ekibi, hafif ve değişken rüzgarın taktiksel mücadeleyi zorlaştırdığı son iki yarışta dokuzuncu ve onuncu sırayı alarak liderliğini korudu.

"Bu başarının arkasında iki yıllık istikrarlı bir takım çalışması var"

Şampiyonluğun ardından değerlendirmelerde bulunan Eker Süzme Yelken Takımı'nın sahibi Ahmet Eker, başarının arkasındaki en önemli unsurun ekip uyumu ve süreklilik olduğunu vurguladı. Eker, "Bizim için gerçekten çok güzel bir organizasyon ve unutulmaz bir hafta oldu. Farklı ve zaman zaman oldukça zorlu hava koşullarında yarıştık. Özellikle son gün bizim için kolay geçmedi ancak mücadeleyi bırakmadık ve şampiyonluğa ulaşmayı başardık. İki yıldır aynı ekiple birlikte yarışıyoruz. Takımımızda herhangi bir değişiklik yapmadan, her yarışta birbirimizi daha iyi tanıyarak ve birlikte gelişerek bugünlere geldik. İstikrarlı çalışmamızın karşılığını bu önemli şampiyonlukla almak hepimiz için büyük bir mutluluk. Bu başarıda emeği olan tüm ekip arkadaşlarımı ve antrenörümüzü gönülden kutluyorum. Cape 31 sınıfının her geçen gün büyüdüğünü ve rekabetin daha da güçlendiğini görmek de ayrıca heyecan verici. Böyle güçlü bir uluslararası filoda Türkiye'yi temsil ederek ilk Gold Cup şampiyonluğunu kazanmak bizim için ayrı bir gurur" dedi.

Türk ekibin başarısı uluslararası yelken basınında

Takımın tarihi şampiyonluğu, uluslararası yelken medyasında da geniş yer buldu. Yelken dünyasının önemli yayınlarından Sail-World, Live Sail Die, Afloat ve Almanya merkezli YACHT, şampiyonluğu haberleştirerek Türk ekibinin performansına dikkat çekti.

Uluslararası yayınlarda özellikle takımın yarış haftası boyunca sergilediği istikrar, güçlü rakipleri karşısında elde ettiği 17 puanlık üstünlük ve iki yıldır birlikte yarışan ekibin başarısı vurgulandı.

Şampiyonayı üçüncü sırada tamamlayan Hatari takımının sahibi ve dümencisi Marcus Brennecke de Türk ekibin başarısını takdir ederek, takımın hafta boyunca yalnızca bir yarış dışında çok istikrarlı bir performans gösterdiğini ve şampiyonluğu hak ettiğini ifade etti.

Türk yelkenciliği adına uluslararası bir başarı

Türk ekibin organizasyonda elde ettiği dünya şampiyonluğunun, Türk yelkenciliğinin uluslararası yarışlardaki başarılarına yeni ve önemli bir halka eklediği belirtildi.

Kaynak: İHA
DünyaSporSon Dakika

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