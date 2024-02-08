Eker Yelken Takımı ABD\'de Şampiyon Oldu

Eker Yelken Takımı, ABD'de katıldığı "J/70 Midwinters" yarışlarında 3. seri one-pro kategorisinin şampiyonu oldu.
Florida eyaletinin Tampa şehrinde bulunan Davis Island Yacht Club'da gerçekleştirilen yarışların son ayağına 8 ülkeden 58 farklı takım katıldı.
Nevra Eker'in dümenciliğinde Cem Gözen, Yaşar Doğa Arıbaş ve Can Koçak'tan oluşan Eker Yelken Takımı, organizasyonda Türkiye'yi temsil eden tek ekip oldu.
Sert rüzgarda gerçekleştirilen organizasyonda üç yarış sonunda Eker Yelken Takımı, seriyi one-pro kategorisinde birinci, genel klasmanda ise 16. sırada tamamladı. Yarışlarda genel klasmanda ABD takımı Catapult şampiyon olurken, Corinthian klasman şampiyonluğuna ise Bermuda takımı Hedgehog ulaştı.
Zorluk derecesi yüksek bir seriyi şampiyonlukla tamamlayan Eker Yelken Takımı, organizasyonun en başarılı ekipleri arasına adını yazdırdı.???????
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