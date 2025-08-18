BEŞİKTAŞ, Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo'nun sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak Athletico Paranaense'ya kiralandığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Elan Ricardo, 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak Athletico Paranaense'ya geçici transfer olmuştur. Elan Ricardo'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
Son Dakika › Spor › Elan Ricardo Athletico Paranaense'ye Kiralandı - Son Dakika
