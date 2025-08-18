Elan Ricardo Athletico Paranaense'ye Kiralandı

BEŞİKTAŞ, Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo'nun sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak Athletico Paranaense'ya kiralandığını duyurdu.

