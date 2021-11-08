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Elazığ 1. Amatör Küme'de 2. hafta maçları tamamlandı - Son Dakika

Elazığ 1. Amatör Küme'de 2. hafta maçları tamamlandı

08.11.2021 13:57
Elazığ 1. Amatör Küme'de 2. hafta maçları tamamlandı

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nin 2. haftasında toplam 42 gol atıldı.

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nin 2. haftasında toplam 42 gol atıldı.

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde 2. hafta geride kaldı. Filelerin 8 maçta 42 kez havalandığı haftada yine iki müsabaka hükmen galibiyetlerle sona erdi. Haftanın en farklı galibiyetine Adaletspor'u 9-1 yenen Baskil Şafakspor imza attı. Alınan sonuçlar şöyle; Yeni Mahallespor 2-3 Hicret Gençlikspor. Elazığ Adaletspor 1-9 Baskil Şafakspor. Şekerspor 2-4 Elazığ İl Özel İdarespor. Sivricespor 2-0 Tayfunspor. Karakoçangücü 0-3 Elazığ Üsküdar (Hükmen). Abdullahpaşaspor 0-3 Sanayi Sitespor. Dsispor 4-2 Beyhan Belediyespor. Arıcakspor 1-2 Aksaray Gençlikspor. Karakoçan 1985 3-4 Maliyespor. Paluspor 3-0 Sürsürüspor (Hükmen). - ELAZIĞ

Elazığ 1. Amatör Küme'de 2. hafta maçları tamamlandı

Baskil, Futbol, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığ 1. Amatör Küme'de 2. hafta maçları tamamlandı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Elazığ 1. Amatör Küme'de 2. hafta maçları tamamlandı - Son Dakika
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