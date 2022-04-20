Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde final tarihi netleşti - Son Dakika
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Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde final tarihi netleşti

20.04.2022 15:28
Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde final tarihi netleşti

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde şampiyonun belirleneceği DSİ Spor-Aksaray Gençlikspor maçının tarihi ve saati netleşti.

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde şampiyonun belirleneceği DSİ Spor- Aksaray Gençlikspor maçının tarihi ve saati netleşti.

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde 2021-2022 sezonu şampiyonunun belirleneceği Aksaray Gençlikspor - DSİ Spor maçının tarihi ve saati belli oldu. Elazığ Futbol İl Tertip Komitesinin aldığı karara göre maç 24 Nisan Pazar günü oynanacak. Gençlik Merkezi sentetik sahanın ev sahipliği yapacağı müsabaka ramazan ayı koşulları göz önünde bulundurularak saat 21.30'da başlatılacak.

Müsabakayı kazanan takım, Fırat Üniversitesi'nin alacağı skora göre Bölgesel Amatör Lig'e yükselme maçında Kovancılarspor'la karşı karşıya gelecek. - ELAZIĞ

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde final tarihi netleşti

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Elazığ 1. Amatör Küme'de finalin adı belli oldu Elazığ 1. Amatör Küme'de finalin adı belli oldu

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Aksaray, Futbol, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde final tarihi netleşti - Son Dakika


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