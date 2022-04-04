Elazığ 1. Amatör Kümeden düşenler belli oldu - Son Dakika
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Elazığ 1. Amatör Kümeden düşenler belli oldu

04.04.2022 14:04
Elazığ 1. Amatör Kümeden düşenler belli oldu

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Liginde normal sezonun tamamlanması sonrası küme düşen takımlar belli oldu.

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Liginde normal sezonun tamamlanması sonrası küme düşen takımlar belli oldu.

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Liginde 2021-2022 normal sezonu tamamlandı. Play-Off hattının belirlediği mücadeleler sonunda küme düşen takımlar da netlik kazandı. Sezon başı ligden çekilen Sürsürüspor ile Karakoçangücü'nün yanı sıra A Grubunda Beyhan Belediyespor, B Grubunda Adaletspor küme düşen takımlar oldu. Bu ekipler mücadelelerine önümüzdeki yıldan itibaren 2. Amatör Küme Futbol Liginde devam edecek. - ELAZIĞ

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Futbol: TFF 3. Lig Futbol: TFF 3. Lig Elazığ 1. Amatör Küme'de play-off eşleşmeleri belli oldu Elazığ 1. Amatör Küme'de play-off eşleşmeleri belli oldu

Play Off, Futbol, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığ 1. Amatör Kümeden düşenler belli oldu - Son Dakika


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