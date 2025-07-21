Elazığ Atatürk Stadyumu Yenilendi

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Elazığ Atatürk Stadyumunda yürütülen boyama ve peyzaj çalışmaları tamamlandı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yeni sezon öncesi Elazığ Atatürk Stadyumuna bordo-beyaz tonlar kazandırdı. 1967'den bu yana şehrin ortak değeri olan Elazığspor'un Yaşayan Stadyum önünde yer alan yazısının arka fonları, bordo-beyaz renklerle yeniden boyanarak taraftarlara ve vatandaşlara sunuldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, Elazığ Atatürk Stadyumunun kapasite olarak Türkiye'nin en büyüğü olmasa da, en güzel stadyumu olduğunu ifade ederek, "İçerisinde 14 antrenman salonu ve Genç Ofisi bulunan Yaşayan Stadyum, 21 branşı bünyesinde barındırmasıyla benzerlerinden çok farklı. Ayrıca dış çevresiyle de görenleri büyülüyor. Stadyum önündeki Elazığspor yazısının arkasındaki duvarlar bordo-beyaz renklere boyandı, peyzaj düzenlemesi de yapılarak fotoğraf çekmek isteyenler için güzel bir alan oluşturuldu" dedi.

İl Müdürü Eren, yapılan çalışmalara katkı sunan tüm personele teşekkür ederek, Elazığspor'un her zaman bir sevda, bir ömür boyu vefa olduğunu vurguladı. - ELAZIĞ