Elazığ Basketbol Kulübü 9'da 9 yaptı

Elazığ Basketbol Kulübü, erteleme maçında deplasmanda karşılaştığı Giresun Belediye'yi 79-72 yendi.

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi A Grubu'nda mücadele eden ve namağlup şampiyonluğu garantileyen Elazığ Basketbol Kulübü, 9. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Giresun Belediyeyi de mağlup etti. Giresun 19 Eylül Spor Salonu'nda oynanan maçta ilk devreyi 41-36 önde tamamlayan Elazığ ekibi, maçı 79-72 kazanarak 9'da 9 yaptı. Elazığ Basketbol Kulübü'nde Selin Öztekin ve Betül Güleç 23, Zeynep Şahin 18, Nuran Çoban 15 sayı ile çift hanelere ulaştı. Bordo-beyazlılar normal sezonun son hafta maçında Toroslar Belediye ile karşılaşacak. - ELAZIĞ