Üye Girişi
Elazığ Basketbol Kulübü 9'da 9 yaptı - Son Dakika

Elazığ Basketbol Kulübü 9'da 9 yaptı

03.02.2022 16:15
Elazığ Basketbol Kulübü 9'da 9 yaptı

Elazığ Basketbol Kulübü, erteleme maçında deplasmanda karşılaştığı Giresun Belediye'yi 79-72 yendi.

Elazığ Basketbol Kulübü, erteleme maçında deplasmanda karşılaştığı Giresun Belediye'yi 79-72 yendi.

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi A Grubu'nda mücadele eden ve namağlup şampiyonluğu garantileyen Elazığ Basketbol Kulübü, 9. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Giresun Belediyeyi de mağlup etti. Giresun 19 Eylül Spor Salonu'nda oynanan maçta ilk devreyi 41-36 önde tamamlayan Elazığ ekibi, maçı 79-72 kazanarak 9'da 9 yaptı. Elazığ Basketbol Kulübü'nde Selin Öztekin ve Betül Güleç 23, Zeynep Şahin 18, Nuran Çoban 15 sayı ile çift hanelere ulaştı. Bordo-beyazlılar normal sezonun son hafta maçında Toroslar Belediye ile karşılaşacak. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500

basketbol, Giresun, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığ Basketbol Kulübü 9'da 9 yaptı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
16:04 ABD Başkanı Biden duyurdu: DEAŞ lideri Ebu İbrahim El Haşimi, İdlib'de öldürüldü
16:02 Kanındaki oksitosin seviyesi yüksek olan erkekler cinsel ilişki bağımlılığı yaşıyor
15:48 Semra Güzel nerede? Dokunulmazlığı kaldırıldı! Kimse nerede olduğunu bilmiyor: Kaçtı mı?
15:39 Merkez Bankası rezervleri 110,2 milyar dolara yükseldi
15:38 Oryantal Didem itiraf etti: Babamın çoraplarını göğsüme koyup sahneye çıkıyordum
15:33 Son Dakika! Öldürülen PKK'lı ile fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı! Gözler Genel Kurul'da
15:25 Karar alındı ve Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi harcanmaya başlandı!
15:15 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: Artan vakalara rağmen eğitime ara vermeyeceğiz
12:11 Sıcaklığın -30 dereceye düştüğü Sivas'ta bir kurt, ayakta dondu
15:03 Bir Zamanlar Çukurova'da bugün neler olacak? Çolak'ın hain planı Züleyha'yı nasıl etkileyecek?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 16:22:41. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ Basketbol Kulübü 9'da 9 yaptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement