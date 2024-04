Elazığ Belediye Başkanlığı Koşusunu Hasoğlum Kazandı

Spor

Elazığ Hipodromunda yılın en önemli mücadelelerinden biri olan Elazığ Belediye Başkanlığı koşusunu Hasoğlum isimli safkan kazandı. İlkbahar - yaz yarış sezonunun ilk gününde düzenlenen koşu, 3+ yaşlı safkan İngiliz atların katılımıyla 1600 metre kum pistte koşuldu. Erkan Yıldırım'ın sahibi olduğu Hasoğlum jokeyi Mehmet Taşkaya ile 1.50.51'lik bitiriş derecesine imza atarak galibiyete ulaşan isim oldu. Has. Sis. Mat. Tic. Ltd. Şti.'nin yetiştiricisi olduğu, antrenörlüğünü ise Enver Koçak'ın üstlendiği 5 yaşındaki doru at, start aldığı 43 koşunun 8'ini kazanma başarısı gösterdi. 12 safkanın katıldığı mücadeleden Emin Amca ikincilikle ayrılırken, Altuğbey üçüncü, Father Ferit dördüncü, Master Chef de beşinci sırada yer aldı. Farklar ise 1 boy - 1/2 boy - 1 boy - 2 Boy şeklinde sonuçlandı.

Koşunun ardından düzenlenen törende, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kazanan atın sahibi adına TYAYSD Elazığ Şubesi Genel Sekreteri Erkut Şahin'e kupasını takdim etti.

Şeref tribünündeki törene TJK Yönetim Kurulu Üyesi M. Kerem Alkan, asli üye Hayrettin Karamazı ve davetliler de katıldı. - ELAZIĞ