Elazığ Belediyesi Ücretsiz Yaz Spor Okulları Kayıtları Başlıyor

Spor

Elazığ Belediyesinin, 6-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik 5 ayrı branşta gerçekleştireceği ücretsiz yaz spor okulları için kayıtlar, 20 Haziran Perşembe günü başlayacak.

Elazığ Belediyesi, çocukları spora yönlendirmek, kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak ve gelişimlerine katkı sunmak amacıyla yüzme, basketbol, voleybol, futbol ve boks branşlarında ücretsiz yaz spor okulları kursu başlatacak. Kayıtlar, 20 Haziran Perşembe günü başlayacak. Diğer yıllardan farklı olarak bu dönem boks branşında da eğitimlerin verileceği kurslarda 8-13 yaş aralığında pazartesi, çarşamba, cuma günleri basketbol, 8-13 yaş aralığında pazar günü hariç haftanın her günü futbol, 6-12 yaş aralığında çarşamba ve cuma günleri yüzme, 10-14 yaş aralığında pazartesi, çarşamba ve cuma günleri voleybol, 8-14 yaş aralığında pazartesi, çarşamba, cuma günleri boks kursu gerçekleştirilecek.

Forma ve şortun hediye edileceği kurslar, 1 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Yaz spor okullarına kayıt olmak isteyen çocuklardan, kimlik fotokopisi ve 2 adet fotoğraf istenecek ve başvurular Kültür Park spor tesisleri kulüp binasında alınacak. - ELAZIĞ