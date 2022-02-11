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Elazığ Belediyesi Voleybol, Bağlar'a gidiyor - Son Dakika

Elazığ Belediyesi Voleybol, Bağlar'a gidiyor

11.02.2022 13:49
Elazığ Belediyesi Voleybol, Bağlar'a gidiyor

Elazığ Belediyesi Voleybol, hafta sonu Bağlar Belediye deplasmanına gidecek.

Elazığ Belediyesi Voleybol, hafta sonu Bağlar Belediye deplasmanına gidecek.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grup'un 13. haftasında Elazığ Belediyesi Voleybol, Bağlar Belediye ile deplasmanda karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta evinde Mardin Gençlik'i 3-0'la geçen mavi-beyazlı ekip, Diyarbakır ekibi karşısında da galibiyet hedefliyor. 13 Şubat Pazar günü saat 13.00'te başlayacak olan Bağlar Belediye - Elazığ Belediyesi Voleybol maçına Bağlar İlçe Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Elazığ Belediyesi Voleybol bu maç öncesi 26 puanla 2. basamakta yer alırken, Bağlar Belediye 20 puanla 3. durumda. - ELAZIĞ

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voleybol, Türkiye, Bağlar, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığ Belediyesi Voleybol, Bağlar'a gidiyor - Son Dakika Spor


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