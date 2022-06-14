Elazığ Belediyesi yaz spor kursları başlıyor - Son Dakika
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Elazığ Belediyesi yaz spor kursları başlıyor

14.06.2022 12:36
Elazığ Belediyesi yaz spor kursları başlıyor

Elazığ Belediyesi, yaz tatilinde çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla üç ayrı branşta ücretsiz yaz spor kursları başlatıyor.

Elazığ Belediyesi, yaz tatilinde çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla üç ayrı branşta ücretsiz yaz spor kursları başlatıyor. Yüzme, basketbol ve futbol branşlarında açılacak kurslar için başvurular 17 Haziranda başlıyor.

Kurslara ilişkin başvurular Kültür Park bünyesinde yer alan spor tesislerine yapılacak. 7-13 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenecek futbol kursları ile 8-13 yaş aralığındaki çocuklara yönelik düzenlenecek basketbol kursları 27 Haziran 2022 tarihinde başlayacak. 6-12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik düzenlenecek yüzme kursları ise 29 Haziran 2022 tarihinde başlayacak. Kayıtların tamamlanmasının ardından 27 Haziranda başlayacak kurslar, 29 Ağustosta sona erecek. Kurslara katılacak çocuklara, Elazığ Belediyesi tarafından şort ve forma hediye edilecek.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çocukların hem yaz tatilini verimli geçirmesi hem de fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla düzenlenecek yaz kurslarının ücretsiz olarak yapılacağı belirtildi. - ELAZIĞ

Elazığ Belediyesi yaz spor kursları başlıyor
Elazığ Belediyesi yaz spor kursları başlıyor
Elazığ Belediyesi yaz spor kursları başlıyor
Elazığ Belediyesi yaz spor kursları başlıyor
Elazığ Belediyesi yaz spor kursları başlıyor
Elazığ Belediyesi yaz spor kursları başlıyor

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Kaynak: İHA

basketbol, Elazığ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığ Belediyesi yaz spor kursları başlıyor - Son Dakika

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