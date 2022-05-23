Elazığ Belediyespor Masa Tenisi 1. Ligi'ne yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ Belediyespor Masa Tenisi 1. Ligi'ne yükseldi

23.05.2022 13:38
Elazığ Belediyespor Masa Tenisi 1. Ligi'ne yükseldi

Elazığ Belediyespor Kadın Masa Tenisi Takımı, 2. Lig terfi maçları sonunda şampiyon olarak 1. Lig'e yükseldi.

Elazığ Belediyespor Kadın Masa Tenisi Takımı, 2. Lig terfi maçları sonunda şampiyon olarak 1. Lig'e yükseldi.

Masa Tenisi 2. Lig Play-Off müsabakaları Bursa'da yapıldı. Gerçekleştirilen müsabakalar sonucu başarılı sonuçlar alan Elazığ Belediyespor Kadın Masa Tenisi Takımı şampiyon olarak Masa Tenisi 1. Ligi'ne yükseldi. Takımı tebrik eden bir mesaj yayımlayan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Bursa'da gerçekleştirilen Masa Tenisi 2. Lig Play-Off müsabakaları sonucunda Masa Tenisi 1. Ligi'ne yükselen Elazığ Belediyespor Kadın Masa Tenisi Takımı'mızı tebrik ediyorum" dedi. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
Şampiyonluk madalyasını çaldıran Milan teknik direktörüne yenisi verilecek Şampiyonluk madalyasını çaldıran Milan teknik direktörüne yenisi verilecek Kahta İdman Yurdu Spor şampiyonluk kupasını aldı Kahta İdman Yurdu Spor şampiyonluk kupasını aldı
Kaynak: İHA

Elazığ Belediyespor, Play Off, Şampiyon, Elazığ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığ Belediyespor Masa Tenisi 1. Ligi'ne yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
13:39 Genç kadının acı sonu: Arkadaşına yardıma koşarken uçurumdan düştü
13:30 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüvenindeki olası rakipleri belli oldu!
13:21 Barış Arduç-Gupse Özay cephesinden sevindiren haber: 3 ay sonra bebek geliyor
13:20 Beyazıt iki grup arasında silahlı kavga çıktı: Biri polis 5 kişi yaralandı
13:10 Diyarbakır'da esnafların arasında "ucuza satıyorsun" tartışması çıktı! Esnafın "Asgari ücret 4 bin 250 TL, aç mı var bu ülkede?" sözleri dikkat çekti
13:07 Erdoğan: İsveç'in bize yaptırım uygulamasını bir kenara koyamayız
13:00 Onlarca ülkede vaka tespit edildi! Peki, maymun çiçeği hastalığının belirtileri neler?
12:50 Tavuğun altındaki yumurtayı gören adam ne yapacağını bilemedi: Korkup oğlumu çağırdım
12:35 Liseli kızlar tekme tokat kavga etti, erkek öğrenciler ise sadece video çekti
12:13 Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan'ın son halini Hamdi Alkan paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 13:55:01. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ Belediyespor Masa Tenisi 1. Ligi'ne yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement