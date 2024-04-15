Elazığ Belediyespor ve Milli Takım, Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası için Sırbistan\'a gitti

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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da başlayacak olan Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası için Elazığ Belediyespor ve Milli Takım Antrenörü Cemil Döndü ile boksör Gizem Özer, Sırbistan'a gitti.

Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası, 28 Nisan'da Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da başlıyor. Organizasyona milli takımı temsilen katılacak olan Elazığ Belediyespor antrenörü Cemil Döndü ve boksör Gizem Özer, kafileyle birlikte Sırbistan'a gitti. Yaklaşık 35 gündür hazırlık yaptıklarını belirten Milli Takım Antrenörü Cemil Döndü, "Çok faydalı bir kamp dönemi geçirdik. İnşallah tüm sporcularımız ülkemize madalyalarla dönecek. Gizem'in de Elazığ'a madalya ile dönmesi en büyük temennimiz" dedi. - ELAZIĞ