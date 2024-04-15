Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da başlayacak olan Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası için Elazığ Belediyespor ve Milli Takım Antrenörü Cemil Döndü ile boksör Gizem Özer, Sırbistan'a gitti.
Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası, 28 Nisan'da Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da başlıyor. Organizasyona milli takımı temsilen katılacak olan Elazığ Belediyespor antrenörü Cemil Döndü ve boksör Gizem Özer, kafileyle birlikte Sırbistan'a gitti. Yaklaşık 35 gündür hazırlık yaptıklarını belirten Milli Takım Antrenörü Cemil Döndü, "Çok faydalı bir kamp dönemi geçirdik. İnşallah tüm sporcularımız ülkemize madalyalarla dönecek. Gizem'in de Elazığ'a madalya ile dönmesi en büyük temennimiz" dedi. - ELAZIĞ
Son Dakika › Spor › Elazığ Belediyespor ve Milli Takım, Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası için Sırbistan'a gitti - Son Dakika
Corendon Alanyaspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Galatasaray maçında kırmızı kart gören Teknik Direktör Fatih Tekke ile ilgili, 'Çok kolay bir pozisyonda atılması bana biraz tuhaf geldi. Gelip uyarabilirdi. Önümüzdeki haftalara bakacağız' dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak. Bunun için de 6 maç kaldı. Bu 6 maçı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda önemli adımlar atıyoruz. Bugün de bunlardan bir tanesiydi' dedi.
Bafra Kuş Cenneti'nde, Turizm Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Etkinlik, bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerini göstermek ve bisiklet turizmini teşvik etmek amacıyla gerçekleştirildi. Samsun Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı ve birçok bisiklet tutkunu etkinliğe katıldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak. Bunun için de 6 maç kaldı. Bu 6 maçı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda önemli adımlar atıyoruz. Bugün de bunlardan bir tanesiydi" dedi.
Samsun'un Bafra ilçesinde görevli polis memuru Ercan Dursun, görevi başında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dursun için Bafra Bölge Trafik istasyon Amirliği bahçesinde tören düzenlendi. 13 yıllık polis memuru olan Dursun'un evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtildi.
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında sahasında Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'un teknik direktörü Mustafa Kemal Kılıç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında hakem yönetimini eleştirerek, 'Belki bu 2 puan kayıp ile küme düşeceğiz' dedi. Kılıç, iyi oynadıkları bir maçı kazanamadıklarını ve VAR hakemine olan güvenini kaybettiğini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?