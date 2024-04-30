Elazığ'da 23 Nisan Satranç Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika
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Elazığ'da 23 Nisan Satranç Turnuvası Sonuçlandı

Elazığ\'da 23 Nisan Satranç Turnuvası Sonuçlandı

Elazığ'da düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel satranç turnuvası sona erdi. Toplam 297 sporcunun katıldığı turnuvada derece giren sporculara ödülleri verildi.

30.04.2024 14:29  Güncelleme: 14:31
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Elazığ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel düzenlenen satranç turnuvası sona erdi ve derece girenlere ödülleri verildi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Elazığ Satranç İl Temsilciliği tarafından organize edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası toplam 297 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. 27 Nisan Cumartesi günü açılış senfonisi ile başlayan organizasyon sona erdi. 5 kategoride derece giren sporculara madalya ve kupa taktimi yapıldı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada, " Şehrimize bir salon daha kazandırmanın mutluluğunu yaşarken ilk müsabakamızı düzenledik. 5 kategoride gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvasını 297 sporcunun katılımı ile gerçekleştirdik. Salonumuzun il müsabakasında dereceye giren sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığ'da 23 Nisan Satranç Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da 23 Nisan Satranç Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika
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