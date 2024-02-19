Elazığ'da 7 Ruhsatsız Tabanca ve 66 Fişek Ele Geçirildi - Son Dakika
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Elazığ'da 7 Ruhsatsız Tabanca ve 66 Fişek Ele Geçirildi

Elazığ\'da 7 Ruhsatsız Tabanca ve 66 Fişek Ele Geçirildi

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, 7 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 66 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

19.02.2024 09:52  Güncelleme: 09:54
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Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, 7 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 66 adet fişek ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede 8 şüpheli şahsın yapılan üst ve araç aramasında, 7 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 66 adet fişek ile bir miktar uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Elazığ'da 7 Ruhsatsız Tabanca ve 66 Fişek Ele Geçirildi - Son Dakika
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