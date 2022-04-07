Elazığ'da at yarışlarına sayılı günler kaldı - Son Dakika
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Elazığ'da at yarışlarına sayılı günler kaldı

07.04.2022 13:18
Elazığ'da at yarışlarına sayılı günler kaldı

Tarihte ilk kez 50 yarış gününün verildiği Elazığ Hipodromu'nda heyecan önümüzdeki hafta başlıyor.

Tarihte ilk kez 50 yarış gününün verildiği Elazığ Hipodromu'nda heyecan önümüzdeki hafta başlıyor.

Türkiye Jokey Kulübü'nün belirlediği takvime göre Yurtbaşı Hipodromu'nda 2022 yılında 50 yarış günü düzenlenecek. Yurtbaşı Hipodromu'nda yeni sezon heyecanı 13 Nisan Çarşamba günü düzenlenecek olan ilk yarış günü programıyla başlayacak. Haziran ayına kadar çarşamba günleri koşulacak Elazığ yarışları, temmuz ayından sonra pazartesi, çarşamba ve pazar günleri gerçekleşecek.

Elazığ'da 2022 yılı yarışları 13 Kasım Pazar günü yapılacak yarışlarla sona erecek. - ELAZIĞ

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Türkiye Jokey Kulübü, Yurtbaşı, Elazığ, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığ'da at yarışlarına sayılı günler kaldı - Son Dakika


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