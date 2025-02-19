Elazığ\'da Basketbol Taraması Projesi

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Elazığ Basketbol Gelişim 23 Spor Kulübü, 6 bin öğrenciye basketbol taraması yapılacak.

Elazığ Basketbol Gelişim 23 Spor Kulübü, bölgedeki spor potansiyelini keşfetmek ve gelişen basketbol yeteneklerini desteklemek amacıyla büyük bir proje başlattı. Merkez ve kırsal kesimdeki öğrencilere basketbol eğitimi sunmayı hedefleyen kulüp, Elazığ merkez, Baskil ve Sivrice ilçelerindeki okullarda öğrenci taraması yaparak, bu öğrencilerden 24 basketbol takımı kurmayı planlıyor. Kulüp, bu takımların altyapısını oluşturmak için kırsal kesimdeki okullarda basketbol yeteneği olan öğrencileri tespit edecek. Öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda oluşturulacak 24 takımla, geleceğin basketbol yıldızlarını yetiştirmek için adımlar atılacak. Proje kapsamında, 12 okulda görev alacak antrenörlerin maaşları, oyuncu formaları, turnuva içindeki ulaşım, yemek ve yakıt masrafları gibi kalemler için yaklaşık 800 bin liralık bir bütçe ayrılacak.

Projenin sonunda 6.000 öğrenci arasından seçilecek 600 oyuncu, maç yaparak yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak. Bu 600 oyuncudan 30 kişi, profesyonel antrenörler eşliğinde ücretsiz basketbol eğitimi alacak. Elazığlı sporsever Sertaç Karabulut tarafından finanse edilen proje ile 12 okulda kurulan 24 takımın forma, top ve diğer ekipman ihtiyaçları karşılanacak. - ELAZIĞ