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Elazığ'da çeşitli kurumlara genç ofisleri açıldı - Son Dakika

Elazığ'da çeşitli kurumlara genç ofisleri açıldı

03.11.2021 15:58
Elazığ'da çeşitli kurumlara genç ofisleri açıldı

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, çeşitli yurt ve gençlik merkezlerinde genç ofisi açtı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, çeşitli yurt ve gençlik merkezlerinde genç ofisi açtı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Fethi Sekin, Sare Ana, Harput, İzzetpaşa Yurt müdürlükleri ile Çok Amaçlı Spor Merkezi ve İpek Yolu Gençlik Merkezinde toplamda 6 adet olmak üzere genç ofis açtı. Öğrencilerin keman, gitar, bağlama gibi müzik eğitimleri alabileceği enstrümanlarla ve satranç masası, dart, langırt, masa tenisi gibi çeşitli ekipmanlarla donatılan genç ofisler, kurslar ve gerçekleştirilecek olan etkinliklerle gençlerin sosyal gelişimlerine birçok alanda katkı sağlayacak.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Gençlerimizin sosyal, sportif ve kültürel anlamda gelişimlerine katkıda bulunabilmek için her alanda çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda gençlerimizin sadece sportif anlamda değil, sosyal ve kültürel anlamda da gelişimlerine katkıda buluna bilmek için özellikle öğrencilerimizin yoğun olarak bulunduğu 6 farklı tesiste genç ofisleri tüm sosyal donatılarıyla birlikte öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Bu genç ofislerimizde görevlendirdiğimiz gençlik liderleriyle keman, gitar, bağlama gibi enstrüman eğitimlerinden dart, langırt, satranç, masa tenisi turnuvaları gibi birçok eğitim, kurs ve turnuva gerçekleştirilecektir. İlimize gençlerine hayırlı olsun" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ'da çeşitli kurumlara genç ofisleri açıldı
Elazığ'da çeşitli kurumlara genç ofisleri açıldı

Fethi Sekin, İpek Yolu, Harput, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığ'da çeşitli kurumlara genç ofisleri açıldı - Son Dakika Spor


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