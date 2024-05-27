Spor

- Elazığ'da Galatasaray taraftarlarının şampiyonluk coşkusu

ELAZIĞ - Konyaspor-Galatasaray müsabakasının son düdüğüyle birlikte Elazığ'da sarı-kırmızı taraftarlar Süper Lig'deki 24. şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maçı sarı-kırmızılı takım, 3-1 kazanarak, 24. şampiyonluğuna ulaştı. Elazığ'da müsabakayı heyecanla televizyonlardan izleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, maçın bitiş düdüğünün ardından sokaklara çıkarak galibiyeti coşkulu bir şekilde kutladı. Öğretmenevi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı kalabalık taraftar grubu şampiyonluğun mutluluğunu doyasıya yaşadı. Kalabalık grup şarkılar eşliğinde sevinçlerini yaşarken, ezeli rakiplerine de göndermede bulunmayı ihmal etmedi. Bazı taraftarlar da araçlarıyla şehir turu attı.