Elazığ'da GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Elazığ'da GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açıldı

Elazığ\'da GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları, Elazığ'da açıldı. Yaz döneminde 37 farklı branşta ücretsiz olarak verilecek spor eğitimlerine 6-15 yaş arasındaki çocuklar ve gençler katılabilecek. Açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, çocukların ve gençlerin bilişsel, psikolojik ve fiziksel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla bu etkinliklerin uzman kadro eşliğinde devam ettiğini belirtti.

29.06.2024 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl 81 ilde düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okullarının açılışı yapıldı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yaz döneminde 37 farklı branşta ücretsiz olarak verilecek spor eğitimlerinin açılış il protokolü, veliler ve sporcuların katılımıyla gerçekleşti. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı spor tesislerinde antrenörlerin eşliğinde eğitimler ile 6-15 yaş arasındaki çocuklar ve gençler, 29 farklı branşta ücretsiz spor yapma imkanı bulacak. Kayıtlar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sportif Değerlendirme ve Takip Birimi ve Tesislerde alınacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren törende yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın 81 ilde ücretsiz olarak hem çocuklarımızın hem de gençlerimizin bilişsel, psikolojik ve fiziksel gelişimlerine katkı sunmak için 12 ay devam eden ve yaz aylarında çocuklarımızın zamanlarını daha verimli kullanması için bu etkinliklere uzman kadroyla devam ediyoruz. 10 ilçemizde, il merkezimiz de toplamda 45 tesisimiz de, 37 farklı branşta, 234 uzman antrenör ile gençlerimizin ve çocuklarımızın gelişimlerine katkı sunuyoruz. Uzman ekiplerimizle spor okullarımıza yazılan çocuklarımızı ve gençlerimizi daha başarılı olmaları için onları takip edecek ve uzman antrenörlerimizle başarılı sporcularımızı müsabakalarda ve spor faaliyetlerine katılımını sağlayacağız. GSB spor okullarına kayıt ettiğiniz için hem şükran hem de minnet duyuyoruz. Tüm velilerimizi tebrik ediyoruz, çocuklarımızın gelişi çok önemli bir ülkenin gelişimi insanlarıyla insanların gelişimleri sporla sağlanmaktadır. Bu anlamda çocuklarımızı sportif ve sosyal faaliyetlere yönlendirdiğiniz için hepinizi ayrı ayrı kutluyoruz" dedi.

Açılış töreni sporcuların gösterisiyle ve il protokolünün stant ziyaretleriyle son buldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Gençlik, Elazığ, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığ'da GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:56 Sinan Oğan’dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, ’Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar’ dedi Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
21:51 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı Polislere dava açılıyor Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı! Polislere dava açılıyor
20:58 İzmir’in 5 ilçesinde orman yangını Bakan Yumaklı bölgede İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede
20:44 Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti
19:30 Fahrettin Altun’un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi Fahrettin Altun'un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi
00:10 MİT Başkanı Kalın’dan Hamas lideriyle kritik görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme
22:32 ABD’nin ünlü gazetesi, Biden’a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil ABD'nin ünlü gazetesi, Biden'a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil
21:37 Antalya’da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti
21:09 İsviçre Euro 2024’ün ilk çeyrek finalisti oldu İsviçre Euro 2024'ün ilk çeyrek finalisti oldu
21:01 Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu
19:45 Vatandaşa “Asgari ücret yeterli mi“ diye soruldu Verilen yanıt hükümeti düşündürecek Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek
18:18 Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, İstanbul’daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı
17:44 İmamoğlu, CHP’lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız İmamoğlu, CHP'lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız
17:13 Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 06:27:22. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement