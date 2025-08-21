Elazığ\'da Havalı ve Ateşli Silahlar Hakem Kursu Başladı

Elazığ'da ilk defa düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Aday Hakem Kursu, bugün başladı.

Atıcılık sporuna olan ilgi, özellikle son yıllarda milli atıcı Yusuf Dikeç'in uluslararası başarılarıyla birlikte büyük bir ivme kazandı. Dikeç'in 2023 yılında Avrupa Şampiyonu olması ve birçok uluslararası yarışmada Türkiye'ye altın madalya kazandırması, gençlerin ve spor kamuoyunun bu branşa olan ilgisini artırdı. Bu gelişmeler, hakemlik gibi teknik alanlarda da kalifiye isimlerin yetiştirilmesini kaçınılmaz kıldı. Bu çerçevede Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ilk defa Havalı ve Ateşli Silahlar Aday Hakem Kursu düzenledi. Bugün başlayan kursun 23 Ağustosta sona ereceği bildirildi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "Bu kurs, Elazığ için yalnızca bir eğitim faaliyeti değil; aynı zamanda atıcılık sporunun kurumsallaşması adına çok önemli bir adım. Gençlerimize yeni kariyer yolları açarken, sporumuzun daha adil, tarafsız ve profesyonel bir zeminde yapılmasını amaçlıyoruz. Yusuf Dikeç gibi başarılarla gururlandığımız sporcuların ardından, bu branşta görev alacak yeni hakemlerin de yetişmesi bizim için çok kıymetli" dedi. - ELAZIĞ