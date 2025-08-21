Elazığ'da Havalı ve Ateşli Silahlar Hakem Kursu Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Elazığ'da Havalı ve Ateşli Silahlar Hakem Kursu Başladı

Elazığ\'da Havalı ve Ateşli Silahlar Hakem Kursu Başladı
21.08.2025 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da ilk kez düzenlenen atıcılık hakem kursu, gençlerin ilgisini artırmayı hedefliyor.

Elazığ'da ilk defa düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Aday Hakem Kursu, bugün başladı.

Atıcılık sporuna olan ilgi, özellikle son yıllarda milli atıcı Yusuf Dikeç'in uluslararası başarılarıyla birlikte büyük bir ivme kazandı. Dikeç'in 2023 yılında Avrupa Şampiyonu olması ve birçok uluslararası yarışmada Türkiye'ye altın madalya kazandırması, gençlerin ve spor kamuoyunun bu branşa olan ilgisini artırdı. Bu gelişmeler, hakemlik gibi teknik alanlarda da kalifiye isimlerin yetiştirilmesini kaçınılmaz kıldı. Bu çerçevede Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ilk defa Havalı ve Ateşli Silahlar Aday Hakem Kursu düzenledi. Bugün başlayan kursun 23 Ağustosta sona ereceği bildirildi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "Bu kurs, Elazığ için yalnızca bir eğitim faaliyeti değil; aynı zamanda atıcılık sporunun kurumsallaşması adına çok önemli bir adım. Gençlerimize yeni kariyer yolları açarken, sporumuzun daha adil, tarafsız ve profesyonel bir zeminde yapılmasını amaçlıyoruz. Yusuf Dikeç gibi başarılarla gururlandığımız sporcuların ardından, bu branşta görev alacak yeni hakemlerin de yetişmesi bizim için çok kıymetli" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yusuf Dikeç, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığ'da Havalı ve Ateşli Silahlar Hakem Kursu Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Çiğköftecideki sapık “Hatırlamıyorum“ yalanına sarıldı Çiğköftecideki sapık "Hatırlamıyorum" yalanına sarıldı
Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal’dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal'dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı
Prof. Dr. Sınar’dan suç örgütü operasyonunda tutuklanan 2 avukata tepki: Bu insanlar kim Prof. Dr. Sınar'dan suç örgütü operasyonunda tutuklanan 2 avukata tepki: Bu insanlar kim?
Ünlü kadın sporcu, futbol sahasına küvet koyup çıplak poz verdi Ünlü kadın sporcu, futbol sahasına küvet koyup çıplak poz verdi
İzmir’in 40 günlük suyu kaldı İzmir'in 40 günlük suyu kaldı
Prof. Dr. Sözbilir’den Manisa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir Prof. Dr. Sözbilir'den Manisa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Silahla vurulan Yağmur’un cinayet sanığı sevgilisi: Öldürmedim, intihar etti Silahla vurulan Yağmur'un cinayet sanığı sevgilisi: Öldürmedim, intihar etti
Otopark ücreti kavgası kanlı bitti O anlar kamerada Otopark ücreti kavgası kanlı bitti! O anlar kamerada

11:14
Borsa İstanbul’da tarihi zirve
Borsa İstanbul'da tarihi zirve
11:27
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 12:39:17. #7.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da Havalı ve Ateşli Silahlar Hakem Kursu Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.