Elazığ'da sokak basketbol turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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Elazığ'da sokak basketbol turnuvası düzenlendi

02.04.2022 15:12
Elazığ'da sokak basketbol turnuvası düzenlendi

Fırat Üniversitesi BESYO bölümü öğrencisi Çağdaş Aktaş tarafından Elazığ'da sokak basketbolu turnuvası düzenlendi.

Fırat Üniversitesi BESYO bölümü öğrencisi Çağdaş Aktaş tarafından Elazığ'da sokak basketbolu turnuvası düzenlendi.

Elazığ'da basketbola ilgiyi artırmak, çocukların ve gençlerin yeteneklerini ortaya çıkarabilmek amacıyla Fırat Üniversitesi öğrencisi Çağdaş Aktaş'ın organizasyonunda sokak basketbolu turnuvası düzenledi. Kültür Park basketbol sahasında düzenlenen turnuvaya 16 takım 50 sporcu katıldı. Turnuvada sıralamaya giren takımın sporcularına çeşitli hediyeler verildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da sokak basketbol turnuvası düzenlendi
Elazığ'da sokak basketbol turnuvası düzenlendi
Elazığ'da sokak basketbol turnuvası düzenlendi
Elazığ'da sokak basketbol turnuvası düzenlendi
Elazığ'da sokak basketbol turnuvası düzenlendi

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Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu, Fırat Üniversitesi, basketbol, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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