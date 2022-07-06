Elazığ'da spor tesisleri yenileniyor - Son Dakika
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Elazığ'da spor tesisleri yenileniyor

06.07.2022 14:40
Elazığ'da spor tesisleri yenileniyor

Elazığ'da faal olarak kullanılan spor tesislerinde bakım ve onarım çalışmaları son aşamaya geldi.

Elazığ'da faal olarak kullanılan spor tesislerinde bakım ve onarım çalışmaları son aşamaya geldi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesi altında şehre hizmet eden sportif tesislerde bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu, Yakup Kılıç Spor Salonu ve Arıcak Spor Salonu'nun yenileme çalışmalarında sona gelindi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Yakup Kılıç Spor Salonu'nda daha önce satranç salonu yapımı gerçekleştirmiştik. Simdi ise spor salonumuza masa tenisi salonu bakım onarımı tamamlandı. Tesislerimizi çok amaçlı olarak kullanmaya çalışıyoruz. Şimdi ise 15 Temmuz Spor Salonu'nda dış cephe çatı olukları, koltukların değişimi ve dağcılık branşı için tırmanma duvarını yapıyoruz. Akabinde yine spor tesisimizin bulunduğu yer içerisinde portatif havuz temeli atılarak yüzme havuzu kazandırıyoruz. Gerek şehrimiz için aldığımız spor yatırımlarıyla gerekse ev sahipliğimizde yapılan Türkiye şampiyonaları bölge, grup müsabakalarıyla da tesisleşme yolunda ciddi adımlar attık. İnşallah sportif anlamda birçok branşta Elazığ, spor şehri olarak anılacak" dedi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Yakup Kılıç, gençlik, Elazığ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığ'da spor tesisleri yenileniyor - Son Dakika

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