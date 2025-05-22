Elazığ\'da Vanspor FK-Elazığspor Maçı Heyecanı

Vanspor FK- Elazığspor maçı için binlerce taraftar kent merkezinde kurulan dev ekrandan mücadeleyi takip etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off bileti için Elazığspor ile Vanspor FK karşı karşıya geldi. Van Atatürk Stadı'nda oynanan maç için kentte nefesler tutuldu. Deplasman yasağından dolayı stada gidemeyen taraftarlar için Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda dev led ekran kuruldu. Genciyle yaşlısıyla meydanı dolduran Elazığlılar, adeta bir karnaval havası oluşturdu. - ELAZIĞ