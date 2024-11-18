Elazığ\'da Voleybol Şampiyonu Elazığ Voleybol Akademi

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Elazığ'da düzenlenen Voleybol Yıldız Kız Yerel Lig müsabakalarında şampiyon Elazığ Voleybol Akademi oldu.

Ahmet Aytar Spor Salonu'nda 9-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Voleybol Yıldız Kız Yerel Lig müsabakaları büyük heyecana sahne oldu.7 takımın katıldığı turnuvada genç sporcular üstün performans sergileyerek izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Turnuvanın sonunda birinci Elazığ Voleybol Akademi, ikinci Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü SK ve üçüncü Yığınki SK oldu. Turnuvada kıyasıya mücadele eden takımlar seyircilerden büyük alkış aldı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yıldız Kız Yerel Lig müsabakalarımız, genç sporcularımızın yeteneklerini sergilemesi ve kendilerini geliştirmesi açısından çok önemli bir organizasyon. 7 takımımızın da büyük bir azim ve centilmenlik içinde mücadele etmesi, bizleri son derece gururlandırdı. Sporun birleştirici gücünü bir kez daha hissettiğimiz bu turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Dereceye giren takımlarımızı tebrik ediyor, gelecekteki başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - ELAZIĞ