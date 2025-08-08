Elazığ\'da Yaz Kur\'an Kursları Arası Futbol Turnuvası Finali Yapıldı

Elazığ Belediyesi, İl Müftülüğü ve Ataşehir Mahalle Muhtarlığı iş birliğiyle düzenlenen Ataşehir Mahallesi Yaz Kur'an Kursları Arası Futbol Turnuvası'nda final heyecanı yaşandı.

Elazığ Belediyesi Ataşehir Mahalle Semt Sahası'nda gerçekleşen ve 3 hafta süren futbol turnuvası, oynanan final karşılaşmalarıyla sona erdi. Futbol turnuvasında 7-10 yaş ve 11-14 yaş kategorilerinde toplam 12 takım mücadele etti. Final karşılaşmaları sonunda 7-10 yaş kategorisinde Hacı Mustafa Şahin Cami Kur'an Kursu birinci, Hacı Fethi Cami Kur'an Kursu 2'inci, Fatih Sultan Mehmet Cami Kur'an Kursu 3'üncü oldu. 11-14 yaş kategorisinde ise Hacı Hasan Polat Cami Kur'an Kursu birinci, Hacı Mustafa Şahin Cami Kur'an Kursu 2'inci, Hacı Fethi Cami Kur'an Kursu da 3'üncü oldu.

Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, "Ataşehir Mahallemizde bulunan camilerimizde Kur'an-ı Kerim eğitimi gören çocuklarımızın aynı zamanda spor yapmalarına da olanak sağlayan, emek veren din görevlilerimizi, hocalarımızı ve muhtarımızı tebrik ediyorum. Çocuklarımıza ve ailelerine özellikle teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Düzenlenen turnuvayla ilgili bilgi veren Ataşehir Mahalle Muhtarı Yusuf Özdal; "Bizler bu etkinlikle paylaşmayı, bir arada olmayı ve kardeşliği çocuklarımıza aşılamayı hedefledik. Her zaman olduğu gibi bu organizasyonda da bizlerden desteğini esirgemeyen, her zaman gençliğin yanında olan Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları'na, İl Müftülüğümüze ve tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz" dedi.

Turnuva sonunda Başkan Bilginoğlu, Muhtar Özdal ve konuklar tarafından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi. - ELAZIĞ