Elazığ\'dan Fenerbahçe\'ye Boks Transferi

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Elazığ'ın bokstaki önemli isimleri Cemil Döndü ve Gizem Özer, Fenerbahçe'ye katıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından Elazığ Fenerbahçe Boks Şube Sorumluluğu görevine Milli Antrenör Cemil Döndü getirildi. Fenerbahçe Boks Şube Sorumlusu Selahattin Atasever tarafından tevdi edilen yazıda yine Elazığ'ın olimpiyat sporcusu Gizem Özer'in de Fenerbahçe'ye katıldığı bildirildi. - ELAZIĞ