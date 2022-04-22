Elazığ'dan genç milli takım seçmelerine 7 futbolcu - Son Dakika
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Elazığ'dan genç milli takım seçmelerine 7 futbolcu

22.04.2022 14:26
Elazığ'dan genç milli takım seçmelerine 7 futbolcu

Antlaya'da devam eden U14 yaş grubu milli takım seçmelerine Elazığ'dan 7 yıldız adayı davet edildi.

Antlaya'da devam eden U14 yaş grubu milli takım seçmelerine Elazığ'dan 7 yıldız adayı davet edildi.

Genç milli takımlar tarafından düzenlenen ve 2008 doğumlu oyuncuları kapsayan 14 yaş altı seçmeleri Antalya'da yapılan karşılaşmalarla devam ediyor. Malatya bölge takımında Elazığlı 7 futbolcu bulunuyor. Elazığ Yolspor Kulübünden 4 ve Elazığ İl Özel İdarespor'dan 3 isim organizasyonda hünerlerini sergiliyor. Elazığ Yolspor Kulübünden Muhammed Kasım Kuzu, Muhammed Arda Özdemir, Mustafa Emir Kaya ve Tayfun Altunbaş, Elazığ İl Özel İdarespor'dan ise Umutcan Tunç, Bedirhan Pala ile Efe Berk Keskin U14 Milli takımında yer almak için mücadele ediyor. - ELAZIĞ

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 60 Antalya 07 Basketbol: 67 Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 60 Antalya 07 Basketbol: 67

Antalya, Elazığ, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığ'dan genç milli takım seçmelerine 7 futbolcu - Son Dakika


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