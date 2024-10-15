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Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Süper Lig ekibi Konyaspor'la eşleşen 23 Elazığ FK'da yıllar sonra bir Süper Lig takımının Elazığ'a gelecek olmasının mutluluğu yaşanıyor.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda 23 Elazığ FK, Konyaspor'la eşleşti. Gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrası TFF 3. Lig ekibinde büyük mutluluk yaşanıyor. Kulüp basın sözcüsü Fatih Çakar, bir Süper Lig ekibiyle karşılaşmayı arzu ettiklerini belirterek, "Maçın Elazığ'da oynanacak olması bizleri ayrıca mutlu etti. Konyaspor, Türk futbolunun en köklü kulüplerinden biridir. Elazığ'ımızda uzun yıllar sonra bir Süper Lig takımını ağırlayacağız. Çok mutluyuz ve Elazığ'ın misafirperverliğini en iyi şekilde göstereceğiz. Şimdiden tüm futbolseverleri maça davet ediyorum" dedi.

23 Elazığ FK - Konyaspor maçı TFF'nin belirleyeceği programa göre 29, 30, 31 Ekim tarihlerinden birinde Elazığ'da oynanacak. - ELAZIĞ