Elazığ FK, Muşspor Maçı Öncesi Prim Ödemesi Yaptı - Son Dakika
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Elazığ FK, Muşspor Maçı Öncesi Prim Ödemesi Yaptı

Elazığ FK, Muşspor Maçı Öncesi Prim Ödemesi Yaptı

23 Elazığ FK, Tokat Belediye Plevnespor galibiyeti sonrası futbolcularının hesaplarına prim ödemesi yaptı. Bu ödeme, Muşspor maçı öncesinde futbolculara moral kaynağı oldu ve teknik heyet, galibiyet için umutlu olduklarını belirtti.

01.03.2025 10:42  Güncelleme: 10:43
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23 Elazığ FK'da Muşspor maçı öncesi Tokat Belediye Plevnespor maçı galibiyet primleri hesaplara yatırıldı.

Nesine 3. Lig 1. Grupta mücadele eden 23 Elazığ FK, Tokat Belediye Plevnespor galibiyeti sonrası hak edilen primleri futbolcularının hesaplarına yatırdı. Bu ödeme, Muşspor maçı öncesinde futbolculara büyük moral kaynağı oldu.

Prim ödemesiyle birlikte takımın özgüveninin arttığını belirten teknik heyet, sahasında Muşspor'u yenerek çıkışlarını sürdürmek istediklerini ifade etti. 23 Elazığ FK, Tokat Belediye Plevnespor galibiyetiyle yakaladığı ivmeyi devam ettirerek, taraftarlarını bir kez daha sevindirmek için Muşspor karşısına çıkacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığ FK, Muşspor Maçı Öncesi Prim Ödemesi Yaptı - Son Dakika

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