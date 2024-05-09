Elazığ Hipodromu'nda Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığı Koşusu'nu King Karaca kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Elazığ Hipodromu'nda Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığı Koşusu'nu King Karaca kazandı

Elazığ Hipodromu\'nda Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığı Koşusu\'nu King Karaca kazandı

Elazığ Hipodromu'nda gerçekleştirilen Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığı Koşusu'nu King Karaca kazandı. Koşu sırasında Vet-Akort Müzik ve Dans Topluluğu'nun müzik dinletisi de yarış severlere keyifli anlar yaşattı. King Karaca, jokeyi Mehmet Doğan ile birlikte 1.49.83'lük derece yaparak birinciliği elde etti.

09.05.2024 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Hipodromu'nda gerçekleştirilen Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığı Koşusu'nun galibi King Karaca oldu.

Elazığ Hipodromu, bu hafta yine heyecanlı koşulara ev sahipliği yaparken aynı zaman da Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde kurulan Vet-Akort Müzik ve Dans Topluluğu'nun sergilediği müzik dinletisi de yarış severlere keyifli anlar yaşattı.

3 yaşlı safkan İngiliz taylarının start aldığı kum pistteki 1600 metre mesafeli 2024 yılı Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığı Koşusu'nu, E. Kayhan Ergin'in sahibi olduğu King Karaca jokeyi Mehmet Doğan idaresinde 1.49.83'lük derece yaparak kazandı.

Eyyüp Yardımcı tarafından antrene edilen safkan bu galibiyetiyle 9. startındaki 4'üncü birinciliğini elde etti. 6 safkanın start aldığı koşuyu Baybars Han ikinci olarak tamamlarken, Foça Storm üçüncü, Approve Wan dördüncü ve Hard Of Rock da beşinci olarak tamamladı. Koşunun farkları ise, burun - 10 boy - 6 boy - 5,5 boy şeklinde sonuçlandı.

Şeref tribününde gerçekleştirilen törende, koşuyu kazanan safkanın sahibi adına Feridun Ergin'e ödülünü ve jokey Mehmet Doğan'a çiçeğini Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kazim Şahin verdi. Elazığ Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cazim Bulut da Elazığ Hipodromu At Hastanesi Başhekimi Mustafa Sevim'e günün anısına plaket takdim etti. Törene, Elazığ Hipodrom Müdürü Muhammet Demirçelik ile davetliler de katıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Fırat Üniversitesi, Mehmet Doğan, Hipodrom, Elazığ, Etkinlikler, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığ Hipodromu'nda Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığı Koşusu'nu King Karaca kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
13:27 İsrail’in gövde gösterisine Kassam Tugayları’ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız İsrail'in gövde gösterisine Kassam Tugayları'ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız
12:44 Öğretmen atamalarında yeni dönem Mülakat sistemi sil baştan değişiyor Öğretmen atamalarında yeni dönem! Mülakat sistemi sil baştan değişiyor
11:12 Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca’nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca'nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
14:12 Ünlü oyuncu Serkan Şengül, 65 kilo vererek dikkat çekti Ünlü oyuncu Serkan Şengül, 65 kilo vererek dikkat çekti
13:22 Cem Yılmaz’ın Necla Karahalil ile ilişkisi sona erdi mi Cem Yılmaz'ın Necla Karahalil ile ilişkisi sona erdi mi?
13:09 12 günlük damada şok Cinsel ilişkiden kaçan gelin meğerse erkekmiş 12 günlük damada şok! Cinsel ilişkiden kaçan gelin meğerse erkekmiş
12:58 Real Madrid’i finale taşıyan Joselu’nun yıllar önceki paylaşımı viral oldu Real Madrid'i finale taşıyan Joselu'nun yıllar önceki paylaşımı viral oldu
12:40 Etimesgut Belediye’nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı Erdal Beşikçioğlu açıkladı Etimesgut Belediye'nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı! Erdal Beşikçioğlu açıkladı
12:35 İstanbul’da ’kaçak ayakkabı’ operasyonu: Piyasa değeri 500 milyon lira İstanbul'da 'kaçak ayakkabı' operasyonu: Piyasa değeri 500 milyon lira
12:18 MSB: Son bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Son bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi
12:16 Antalya’da bir yolcu uçağı gövdesi üzerine indi Antalya'da bir yolcu uçağı gövdesi üzerine indi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 14:18:29. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ Hipodromu'nda Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığı Koşusu'nu King Karaca kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement