Elazığ İl Özel İdare, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Elazığ İl Özel İdare, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

31.03.2022 14:11
Elazığ İl Özel İdare, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Elazığ İl Özel İdare, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında yarın Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Elazığ İl Özel İdare, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında yarın Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çimentaş Spor Salonu'nda başantrenör Mehmet Özkan yönetiminde gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren antrenmanın ardından takım kampa girdi.

Yarın saat 14.00'te İl Özel İdaresi Çimentaş Spor Salonu'nda oynanacak maç, ücretsiz izlenebilecek.

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Basketbol Süper Ligi, Galatasaray, Çimentaş, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Elazığ İl Özel İdare, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


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