Elazığ İl Özel İdare'nin 2022-2023 sezonu hedefleri - Son Dakika
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Elazığ İl Özel İdare'nin 2022-2023 sezonu hedefleri

24.04.2022 13:15
Elazığ İl Özel İdare'nin 2022-2023 sezonu hedefleri

Bu sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne veda eden Elazığ İl Özel İdare, gelecek yıl hedefleriyle ilgili bir açıklama yaptı.

Bu sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne veda eden Elazığ İl Özel İdare, gelecek yıl hedefleriyle ilgili bir açıklama yaptı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne veda eden Elazığ İl Özel İdare gelecek sezon hedefleri hakkında bir basın açıklaması yayımladı.

Başantrenör Mehmet Özkan ve ekibi ile gelecek sezon için yeniden anlaşma sağlandığı belirtilen açıklamada, iç transfer çalışmaları sonrası, dış transfere başlanılacağı ve hedefin şampiyonluk olacağı ifade edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Elazığ İl Özel İdaresi Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımımızın, Herbalife Nutrition Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde, ligde kalma yolundaki çabaları maalesef sonuçsuz kalmış ve takımımız Süper Lig'e veda etmiştir. 2010 yılında kurulan ve 2018-2019 sezonunu Play-Off Şampiyonu olarak tamamlayıp Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselen takımımız, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Süper Lig'de boy gösteren tek takım olarak ilimizi temsil ederken, EuroCup Women'da Çeyrek Final oynama başarısı elde etmiştir. Geçmişi başarılarla dolu olan kulübümüz; hem ilimizde meydana gelen deprem felaketi hem de tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi gibi süreçlerden olumsuz etkilenirken, döviz kurundaki hareketlilik de bu süreçte önemli bir etken olmuştur. Gelinen noktada yeni sezon için yol haritasını belirleyen takımımızda, bu doğrultuda ilk olarak Başantrenörümüz Mehmet Özkan ve Staff ekibimiz ile yola devam etme kararı alınmıştır. Yeni sezonda hedefini "Şampiyonluk" olarak belirleyen kulübümüzde, yapılan planlama doğrultusunda öncelikli olarak iç transfer görüşmeleri başlarken, kısa zamanda iç transfer sürecini tamamlayıp, ardından da dış transfer çalışmaları başlayacaktır" denildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

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