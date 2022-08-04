Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koşusu'nu Yutangirdap kazandı

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü adına düzenlenen koşuyu Yutangirdap isimli safkan kazandı.

Elazığ Hipodromunda 3 Ağustos Çarşamba akşamı düzenlenen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koşusu 4+ yaşlı safkan Arap atlarının katılımıyla 1800 metre kum pistte gerçekleşti. 13 safkanın start aldığı mücadeleyi Metin Arslan'ın sahibi olduğu Yutangirdap jokeyi Mehmet Doğan'la kazandı. Vedat Önder'in antrene ettiği 6 yaşındaki al at, son startında Mustafa Ergin Koşusu'nu dördüncü olarak tamamlamıştı.

Efeberk isimli safkan koşunun ikincisi olurken, Sararhan üçüncü, kazanan atın ekürisi Oğlum Kayra dördüncü, Boztepebeyi de beşinci sırada yer aldı. Kazanan Yutangirdap için müddet 2.17.27 olarak kayıtlara geçerken koşudaki farklar 1/2 Boy - 1 Boy - 2 Boy - 1,5 Boy şeklinde sonuçlandı.

Yarışın ardından, Elazığ Vali Yardımcısı İsmail Alsancak'ın katılımıyla düzenlenen ödül töreninde, Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, kazanan safkanın sahibi adına Hamza Yalçın'a kristal şilt takdim etti. Şeref tribünündeki törene Elazığ Hipodrom Müdürü Muhammet Demirçelik de katıldı. - ELAZIĞ