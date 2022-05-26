Elazığ Jandarma Koşusunu Macitbey kazandı - Son Dakika
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Elazığ Jandarma Koşusunu Macitbey kazandı

26.05.2022 11:37
Elazığ Jandarma Koşusunu Macitbey kazandı

Elazığ Hipodromu'nda koşulan Jandarma Koşusu'nu Emin Çelik'in sahibi olduğu Macitbey isimli safkan kazandı.

Elazığ Hipodromu'nda koşulan Jandarma Koşusu'nu Emin Çelik'in sahibi olduğu Macitbey isimli safkan kazandı.

Elazığ Jandarma Koşusu'nda kazanan Macitbey oldu. Dün Elazığ Hipodromu'nda yapılan mücadele 4 yaşlı safkan Arap atları bin 200 metre kum pistte yarıştı.

2022 Elazığ Jandarma Koşusu'nu, Emin Çelik'in sahibi olduğu Macitbey jokeyi Necmi Altın idaresinde ilk sırada noktaladı. Yasemin Topçu yetiştirmesi, İbrahim Atmaca'nın antrene ettiği al erkek safkan, sergilediği başarılı performansla kariyerinin beşinci galibiyetini hanesine yazdırdı. Elazığ'da programın kapanış mücadelesinde Hızlıysan Yakala ikinci olurken, Vartogımgım yarışı üçüncü tamamladı.

Yarışın galibi Macitbey için bitiriş derecesi 1.29.47 olurken, farklar 1,5 boy - 3,5 boy - 1,5 boy - 1,5 boy şeklinde sonuçlandı. Koşunun ardından düzenlenen törende, kazanan safkanın sahibi adına Dilber Demirkapı'ya kupasını Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman verdi.

Elazığ İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Yıldız kazanan safkanın jokeyi Necmi Altın'a ödülünü takdim etti. Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit kazanan safkanın antrenörüne vekaleten Erkut Şahin'e hediyesini verdi.

Elazığ İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Yıldız ayrıca Elazığ Hipodrom Müdürü Mehmet Demirçelik'e günün anısına çiçeğini takdim etti. - ELAZIĞ

Elazığ Jandarma Koşusunu Macitbey kazandı
Elazığ Jandarma Koşusunu Macitbey kazandı
Elazığ Jandarma Koşusunu Macitbey kazandı
Elazığ Jandarma Koşusunu Macitbey kazandı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığ Jandarma Koşusunu Macitbey kazandı - Son Dakika


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