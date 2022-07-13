Elazığ Karakoçan FK hazırlıklarına 20 Temmuzda başlıyor - Son Dakika
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Elazığ Karakoçan FK hazırlıklarına 20 Temmuzda başlıyor

13.07.2022 13:01
Elazığ Karakoçan FK hazırlıklarına 20 Temmuzda başlıyor

Elazığ Karakoçan FK, TFF 3. Lig 2. Grupta yeni sezon öncesi hazırlıklarına 20 Temmuz Çarşamba günü Elazığ'da başlayacak.

Elazığ Karakoçan FK, TFF 3. Lig 2. Grupta yeni sezon öncesi hazırlıklarına 20 Temmuz Çarşamba günü Elazığ'da başlayacak.

Yeni sezonda TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele edecek olan Elazığ Karakoçan FK, kamp programını şekillendirdi. Teknik sorumlu Ender Çınar ve yardımcılarıyla yeni sezon için yeniden el sıkışan Elazığ ekibi, iç ve dış transfer çalışmalarını da bir yandan sürdürüyor. Teknik heyet ve yönetimin aldığı karara göre Elazığ Karakoçan FK, 1. etap kamp çalışmalarına 20 Temmuz Çarşamba günü Elazığ'da başlayacak. 1. etap kampında kondisyona yönelik çalışmalar gerçekleştirecek olan mavi-beyazlı ekip, ikinci etap kampını ise Erzurum'da yapacak. Erzurum kampında hazırlık maçları da gerçekleştirecek olan mavi-beyazlı ekip, duruma göre TFF 3. Lig 2. Grubun ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Gümüşhane Sportif Faaliyetler maçı için Erzurum'dan Gümüşhane'ye geçebilir.

Takımdan önemli isimler gitti

Mavi-beyazlı ekip TFF 3. Lig 2. Grupta yeni sezon öncesi mevcut kadrosundan bir çok isimle yollarını ayırdı. Sözleşmeleri sona eren Ekrem Sütçü, Kaan Güdü, Fatih Kıran, İlhan Aslanoğlu ve Fatih Kızılay gibi ilk on bir oyuncularıyla yeni sezon için yola devam etmeme kararı alan Elazığ Karakoçan FK, dış transferde gündemine aldığı futbolcularla görüşme halinde. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karakoçan, Erzurum, Elazığ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığ Karakoçan FK hazırlıklarına 20 Temmuzda başlıyor - Son Dakika

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