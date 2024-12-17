Elazığ Orman Spor Kulübü Kuruldu

Spor

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü'nün desteğiyle kurulan Orman Spor Kulübü, basketbolda altyapı sporcuları yetiştirmeyi hedefliyor.

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü'nün desteğiyle kurulan Elazığ Orman Spor Kulübü, Elazığ'da sporu yaygınlaştırmak ve basketbol kültürünü güçlendirmek amacıyla çalışmalarına başladı. U-14, U-16 ve U-18 kız takımlarıyla mahalli liglerde mücadele eden kulüp, gençlere spor yapma fırsatı sunarak fiziksel ve sosyal gelişimlerini desteklemeyi hedefliyor. Elazığ Orman Spor Kulübü, kız takımlarının ardından erkeklerde de yeni bir takım kuruyor. Elazığ Orman Spor Kulübü yayımladığı mesajla gençlere; profesyonel antrenörler eşliğinde düzenli antrenmanlar, mahalli liglerde yarışma fırsatı, takım ruhunu geliştiren eğlenceli etkinlikler, fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimi destekleyen bir ortam sunmayı vadetti. - ELAZIĞ