Elazığ Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi'nden yüreklere dokunan etkinlik - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Elazığ Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi'nden yüreklere dokunan etkinlik

Elazığ Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi\'nden yüreklere dokunan etkinlik

Elazığ Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi müdürü, liderleri ve gönüllüleri, Elazığ'daki Kur'an kurslarını ziyaret ederek eğitim alan öğrencilerle çeşitli etkinlikler düzenledi. Gençlik Merkezi personelleri, köydeki çocuklara yönelik etkinlikler düzenleyerek onların yüzünü güldürmeyi hedeflediklerini belirtti. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ise liderlere ve gönüllülere teşekkür etti.

02.08.2024 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi'nden yüreklere dokunan etkinlik.

Elazığ Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi müdürü, liderleri ve gönüllüleri Yeniköy Camii, Meryem Camii, Şehit Ali Camii ve Yadigar Bahçeleri Camii Kur'an kurslarını ziyaret ederek eğitim alan öğrencilerle çeşitli etkinlikler yaptılar.

Çocukların yüzünü güldüren Gençlik Merkezi personelleri özellikle köyde olan çocuklara yönelik etkinlikler düzenlemeye gayret ettiklerini belirterek, "çocuklarımızın yüzündeki o gülümsemeyi görmek bizleri çok gururlandırıyor. Bizler tüm çocuklarımızın her daim yanlarında olarak hep beraber hem eğleneceğiz hem de öğreneceğiz" ifadelerini kullandı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Özellikle yaz aylarında velilerin çocuklarını sportif, sanatsal ve Kur'an eğitimi verilen merkezlere göndermeye gayret gösteriyorlar. Gençlik merkezimizde birçok faaliyet yapılıyor ama bu kez liderlerimiz ve gönüllülerimiz Kur'an kurslarını ve camileri ziyaret ederek eğitim alan öğrencilerle boş zamanlarını daha verimli ve keyifli geçirebilmeleri adına güzel etkinlikler düzenlediler. Çocuklarımızın yüzlerindeki tebessümleri görmek bizleri hem gururlandırdı hem de mutlu etti. Elazığ Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi müdürümüz Hüsnü Öztürk'e, liderlerimize ve gönüllü gençlerimize emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yeniköy, Gençlik, Elazığ, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığ Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi'nden yüreklere dokunan etkinlik - Son Dakika


16:12 Suikasta uğrayan Hamas lideri Haniye toprağa verildi Suikasta uğrayan Hamas lideri Haniye toprağa verildi
13:59 Kriz onları da vurdu Türkiye’nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti
13:21 Türkiye’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı
12:15 AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı kuralları iptal edildi AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı kuralları iptal edildi
10:02 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı
13:46 Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya’ya elendi Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya'ya elendi
12:18 Az kalsın sakatlanıyordu Arda Güler, yürekleri ağza getirdi Az kalsın sakatlanıyordu! Arda Güler, yürekleri ağza getirdi
12:07 MasterChef Türkiye’de Kaan’ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti MasterChef Türkiye'de Kaan'ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti
12:04 19 Ağustos’ta başlıyor Fındık alım fiyatları belli oldu 19 Ağustos'ta başlıyor! Fındık alım fiyatları belli oldu
11:58 Sığınmacılar, Yerlikaya’nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi Göç İdaresi’nden açıklama var Sığınmacılar, Yerlikaya'nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi? Göç İdaresi'nden açıklama var
10:52 Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ’’Çığlık atan kadın’’ mumyası, bilim adamlarını şaşırttı Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
10:19 Avrupa’daki temsilcilerimiz 3’te 3 yaptı İşte güncel ülke puanı sıralaması Avrupa'daki temsilcilerimiz 3'te 3 yaptı! İşte güncel ülke puanı sıralaması
10:07 Amerika’nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı
09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 18:02:25. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi'nden yüreklere dokunan etkinlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement