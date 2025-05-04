Elazığ Sporun Yükselişinde İlerliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Elazığ Sporun Yükselişinde İlerliyor

Elazığ Sporun Yükselişinde İlerliyor

Elazığ, yeni spor branşları ve genç sporcularla sporda önemli bir yükseliş trendi yaşıyor.

04.05.2025 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ, yürütülen çalışmalar sayesinde son yıllarda sporun farklı branşlarında önemli bir yükseliş trendine girdi.

Elazığ, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sayesinde son yıllarda sporun farklı branşlarında önemli bir yükseliş trendine girdi. Şehirde ilk kez faaliyete başlayan yeni spor branşları ve genç sporcuların ulusal başarıları, Elazığ'ın spor kenti olma hedefinde kararlı adımlarla ilerlediğini gösteriyor. Satranç, bilardo, dart, havalı silahlar, hokey, halter, pilates, eskrim, bocce, dağcılık, su topu ve paletli yüzme gibi geleneksel olmayan branşlar, kentte sporun çeşitlenmesine katkı sağladı. Özellikle gençler arasında bu branşlara yönelik artan ilgi, sporun tabana yayılmasında kritik rol oynuyor.

Konuyla ilgili Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Elazığ'ı sporda marka kent haline getirme hedefiyle tüm branşlarda kapsamlı ve sistemli bir çalışma yürütüyoruz. Yeni branşlarla sporun her alanda yaygınlaşmasını sağlarken, gençlerimize eşit fırsatlar sunmayı amaçlıyoruz. Sporcularımızın artan başarı grafiği, doğru yolda ilerlediğimizin en somut göstergesidir" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gençlik, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığ Sporun Yükselişinde İlerliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü
Tapuya yüzde 200’e varan yeni zam İşte ücretler Tapuya yüzde 200'e varan yeni zam! İşte ücretler
Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü
Arda Güler sayesinde oldu Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak Arda Güler sayesinde oldu! Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak
Tansiyon zirveye çıktı ABD’nin hamlesine Kuzey Kore’den nükleer tehdit Tansiyon zirveye çıktı! ABD'nin hamlesine Kuzey Kore'den nükleer tehdit
Hadise’den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti Hadise'den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti
Jorge Jesus Suudi Arabistan’dan kovuldu Jorge Jesus Suudi Arabistan'dan kovuldu
Borsa İstanbul’da felaket Kaybolan paranın haddi hesabı yok Borsa İstanbul'da felaket! Kaybolan paranın haddi hesabı yok

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 18:04:30. #7.13#
SON DAKİKA: Elazığ Sporun Yükselişinde İlerliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.