Elazığ Sporun Yükselişinde İlerliyor

Elazığ, yürütülen çalışmalar sayesinde son yıllarda sporun farklı branşlarında önemli bir yükseliş trendine girdi.

Elazığ, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sayesinde son yıllarda sporun farklı branşlarında önemli bir yükseliş trendine girdi. Şehirde ilk kez faaliyete başlayan yeni spor branşları ve genç sporcuların ulusal başarıları, Elazığ'ın spor kenti olma hedefinde kararlı adımlarla ilerlediğini gösteriyor. Satranç, bilardo, dart, havalı silahlar, hokey, halter, pilates, eskrim, bocce, dağcılık, su topu ve paletli yüzme gibi geleneksel olmayan branşlar, kentte sporun çeşitlenmesine katkı sağladı. Özellikle gençler arasında bu branşlara yönelik artan ilgi, sporun tabana yayılmasında kritik rol oynuyor.

Konuyla ilgili Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Elazığ'ı sporda marka kent haline getirme hedefiyle tüm branşlarda kapsamlı ve sistemli bir çalışma yürütüyoruz. Yeni branşlarla sporun her alanda yaygınlaşmasını sağlarken, gençlerimize eşit fırsatlar sunmayı amaçlıyoruz. Sporcularımızın artan başarı grafiği, doğru yolda ilerlediğimizin en somut göstergesidir" denildi. - ELAZIĞ