Elazığ Stadyumu\'nda Bakım Çalışmaları Başladı

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sezonun tamamlanmasının ardından Elazığ Atatürk Stadyumu'nda kapsamlı bakım ve yenileme çalışmalarına başladı. İl Müdürü Abdusamet Eren'in talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalarla, yeni sezonda Türkiye standartlarının üzerinde bir oyun zemini sunulması hedefleniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü teknik personelleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında sahada vertikat, kumlama ve çim biçme uygulaması gerçekleştirilirken, çim alan yabancı otlardan arındırılarak zeminin daha sağlıklı, gür ve dayanıklı hale gelmesi sağlanıyor. Bununla birlikte delme ve drenaj çalışmalarıyla da zeminin hava alması sağlanarak su tahliye sistemi sürekli aktif tutuluyor.

Teknik Personel Mustafa Atagün, "Sezonun tamamlanmasının ardından futbol sahamızı kapsamlı bir bakıma aldık. Zemin kalitemizi daha da üst seviyeye taşıyoruz. Vertikat, drenaj ve bakım çalışmalarımız titizlikle sürdürülmektedir. Yeni sezonda sporcularımıza ve takımımıza en iyi şartlarda hizmet verecek, Türkiye'nin örnek gösterilen zeminlerinden birini yeniden hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ