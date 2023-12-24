Elazığ takımları tek yürek

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan Elazığlı Kemal Aslan için Elazığ takımları taziye mesajları yayımladı.

Elazığ'ın profesyonel futbol ligi takımları Elazığspor ile 23 Elazığ FK, operasyon bölgesinde şehit olan Elazığlı Kemal Aslan için taziye mesajları yayımladı. Elazığspor'dan yayımlanan mesajda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada şehit olan hemşerimiz P. Söz. Er Kemal Aslan ve silah arkadaşlarına Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve ailesine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

23 Elazığ FK'dan yayımlanan mesajda ise " Irak'ın kuzey bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından yapılan hain saldırı sonucu şehit düşen hemşehrimiz, şehidimiz P. Söz. Er Kemal Aslan'a Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ