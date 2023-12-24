 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Elazığ takımları tek yürek - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ takımları tek yürek

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan Elazığlı Kemal Aslan için Elazığ takımları taziye mesajları yayımladı.

Elazığ takımları tek yürek
24.12.2023 - 12:57,
Abone Ol

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan Elazığlı Kemal Aslan için Elazığ takımları taziye mesajları yayımladı.

Elazığ'ın profesyonel futbol ligi takımları Elazığspor ile 23 Elazığ FK, operasyon bölgesinde şehit olan Elazığlı Kemal Aslan için taziye mesajları yayımladı. Elazığspor'dan yayımlanan mesajda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada şehit olan hemşerimiz P. Söz. Er Kemal Aslan ve silah arkadaşlarına Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve ailesine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

23 Elazığ FK'dan yayımlanan mesajda ise " Irak'ın kuzey bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından yapılan hain saldırı sonucu şehit düşen hemşehrimiz, şehidimiz P. Söz. Er Kemal Aslan'a Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kemal Aslan, Elazığspor, Elazığ, Terör, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığ takımları tek yürek - Son Dakika


12:05
Taksici, korsan taksiciyi uygulama üzerinden çağırıp tehdit etti, kamera kaydı aldı Taksici, korsan taksiciyi uygulama üzerinden çağırıp tehdit etti, kamera kaydı aldı
11:52
Şehitlere yönelik skandal paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı Şehitlere yönelik skandal paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı
11:43
Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti
11:36
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerimiz için Şırnak'ta tören yapıldı Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerimiz için Şırnak'ta tören yapıldı
11:10
Türkiye 12 şehidimize ağlıyor! TSK art arda operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi Türkiye 12 şehidimize ağlıyor! TSK art arda operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi
10:57
Operasyon hazırlığındaki İsrail'den Mısır'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın Operasyon hazırlığındaki İsrail'den Mısır'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın
10:55
12 şehidimizin acı haberini sahnede alan Ajda Pekkan konserinde duygusal anlar yaşadı 12 şehidimizin acı haberini sahnede alan Ajda Pekkan konserinde duygusal anlar yaşadı
10:24
Milli Savunma Bakanı, Irak sınırında! Yaşar Güler'e TSK Komuta Kademesi de eşlik ediyor Milli Savunma Bakanı, Irak sınırında! Yaşar Güler'e TSK Komuta Kademesi de eşlik ediyor

Son Dakika
12:05 Taksici, korsan taksiciyi uygulama üzerinden çağırıp tehdit etti, kamera kaydı aldı
11:52 Şehitlere yönelik skandal paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı
11:43 Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti
11:36 Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerimiz için Şırnak'ta tören yapıldı
11:10 Türkiye 12 şehidimize ağlıyor! TSK art arda operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi
10:57 Operasyon hazırlığındaki İsrail'den Mısır'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın
10:55 12 şehidimizin acı haberini sahnede alan Ajda Pekkan konserinde duygusal anlar yaşadı
10:24 Milli Savunma Bakanı, Irak sınırında! Yaşar Güler'e TSK Komuta Kademesi de eşlik ediyor
10:17 2 yaşındaki bebeği istismar edip öldüren caninin, 2 kez ağırlaştırılmış müebbeti istendi
10:13 Hasta yakını, acilde kız kardeşinin saçına dokunan doktoru darbetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 13:17:57. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ takımları tek yürek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement